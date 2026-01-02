Grande soirée créole à la Maison Pour Tous du Petit Charran pour réchauffer et ambiancer ce début d’année. Repas antillais et concert du groupe Madras pour vous faire danser aux rythmes des îles !

» Décalécatan, Décalécatan !…ohé ohé ! » vous avez forcément la suite qui vous vient en tête !!!

Oui ! Alors vous êtes prêts pour la grande soirée créole que vous propose les associations » Samkada » et » Un toit pour Esther « , le 17 janvier 2026, à la Maison Pour Tous du Petit Charran à Valence.

Venez nous retrouver pour réchauffer et ambiancer ce début d’année avec cette soirée » repas / concert » aux saveurs et rythmes des îles.

Au menu, pour affoler les papilles gustatives :

Apéritif

Colombo de poulet accompagné de riz parfumé et haricots rouges

Flan coco

Ensuite, pour affoler le reste du corps, concert avec le groupe Madras et ses tempos et rythmes créoles !

Venez nombreux faire la fête avec nous !!!

Renseignements au 0684243441 ou 0660807415

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés aux associations Samkada (https://www.facebook.com/associationsamkada/) et Un toit pour Esther (https://www.facebook.com/profile.php?id=61557678950800)