En mêlant la puissance dramatique des airs de grands opéras et la solennité de chants sacrés, le Ténor offre une performance exceptionnelle au public, convié à une expérience musicale unique, dans un lieu intime et convivial. Au programme : Georg Friedrich Haendel, Gaetano Donizetti, Charles Gounod, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini…
Accompagné de son pianiste virtuose Maxime Buatier, le Ténor Di Bettino puise l’émotion des airs d’opéras et chants sacrés dans les rôles qu’il a interprétés sur scène et dans sa propre sensibilité.
« Grands Airs d’Opéra et Chants Sacrés »
Après deux représentations complètes de « Ténor in flamenco » à La Maison Nugues en 2025 restées dans les mémoires, le Ténor Di Bettino est de retour pour vous faire vivre un moment inoubliable.
18 rue de l'Armillerie 26100 Romans-sur-Isère Tél. 07 62 18 82 06
