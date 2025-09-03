Trente ans après avoir vécu cette extraordinaire histoire, un homme (on ne dira pas son nom) retourne sur le lieu de son enfance, un amphithéâtre abandonné. Mais tout à changé! Il se remémore alors les histoires de son enfance : la rencontre avec Momo, les jeux avec ses amis, mais aussi l’étrange arrivée de voleurs de temps.
Conte physique, philosophique et fantastique tinté d’une critique sociale poétique.
Durée : 50 minutes. Age conseillé : à partir de 6 ans.
Un seul en scène de Paulino Alvarez Rodriguez ; Mise en scène de Alberto Garcia Sanchez. Une adaptation du roman de Mickael Ende » Momo » par Cristina Alvarez Rodriguez
Tarif spectacle : 5EUR par enfant et 7EUR par adulte.
Petit goûter proposé sur place.
Gratiferia de rentrée & Spectacle familial
Gratiferia : Ramenez vos affaires à donner et repartez avec des trésors, ça bouge, ça fluctue si ça peut encore servir, c’est ça qui compte ! Ouverture des portes à 14h
Spectacle à 16h : Momo et les Voleurs de Temps
Château Pergaud 26400 Allex
