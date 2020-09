Gratiféria, marché et vide grenier gratuit

Je donne des affaires en bon état et propres (vêtements, jouets, déco, CD, livres, vélos…) et/ou je prend ce qui me plait chez les autres. Pas de valeur marchande, que le plaisir du partage!

Si je n’ai rien à donner, je viens quand même pour faire un tour. Ce n’est pas un troc, si on aime, on peut prendre ce que l’on veut, la personne qui s’en débarrasse sera ravie que ça parte.