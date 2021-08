Greg dans « Un burn out presque parfait »

Seul-en-scène humoristique, c’est une satire du monde du travail où l’on découvre avec un oeil amusé et critique des personnages et des situations professionnelles que nous avons tous été amenés à rencontrer au moins une fois dans notre vie….

Greg a travaillé aux USA, Australie, Caraïbes, Equateur, France et en Belgique. Des cultures bien différentes et pourtant, au travail ce n’est pas si différent ! C’est pour cela qu’il le joue en français, en anglais et bientôt en espagnol. Dans son show, Greg, plein d’auto dérision, se moque de lui avant tout au travers de ses expériences professionnelles…