 » grelinette et cacahuètes ! « 

Venez partager des temps forts au jardin !.La Maison des Possibles: rue Pierre Toesca, vous convie à partager :.* des apéros thématiques au jardin: musical ou autour du jeu (avec Mistigri), les mercredis 05, 12 et 26 juillet, de 16h30 (pour les jardiniers) et de 17h30 à 20h. Un temps de convivialité, de rencontre et de joyeux partages. Ouverts à tous ! .Gratuit, amenez juste de quoi grignoter ou boire..* Une sortie botanique avec une botaniste et l’équipe du Carrefour des Habitants, pour redécouvrir le beau parc de La Pousterle et la vieille ville de Nyons: les plantes , fleurs, les transformations que l’on peut faire avec. Et dégustations alimentaires et boissons natures ! Le mardi 25/07 de 9 h à 11h. Ouvert à toute personne pouvant se déplacer (possibilité de ne faire que La Pousterle). Repas partagé ensuite pour ceux qui le souhaitent..Gratuit, amenez de bonnes chaussures, chapeau, eau et anti-moustiques..* Et tous les mercredis de l’été de 16h30 à 18h30, RDV au jardin partagé de La Pousterle pour jardiner collectivement avec Tobias..* Sans oublier, les petits déj écolos des vendredis 07, 21 et 28 juillet, avec Claudia à La Maison des Possibles, de 9h à 11h. Ouvert à tous, amenez un petit quelque chose à partager !.