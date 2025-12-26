Une plongée grandeur nature dans le siècle de la marquise de Sévigné. En journée, le château s’anime de démonstrations d’escrime, de reconstitution d’échoppes du 17e siècle, d’ateliers, de défilés costumés, de spectacles de chevaux, de jeux et de danses…
Le soir, le château devient le théâtre de nombreuses animations, inspirées des fêtes grandioses du comte et la comtesse de Grignan au 17e siècle. L’occasion également de revivre dans le château l’ambiance des premières fêtes nocturnes initiées en 1987 : déambulation dans les pièces du château illuminées et décorées, spectacles de danse baroque, scénettes théâtrales, combats d’escrime…
Grignan 1690 – Reconstitution historique
Participez à 3 jours de reconstitution historique chez le comte et la comtesse de Grignan qui reçoivent en grande pompe Madame de Sévigné.
23 rue Montant au Château 26230 Grignan Tél. 04 75 91 83 50
