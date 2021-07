Grillades en Alpage et Balade Commentée

Venez profiter d’une balade commentée dans les alpages de Chironne avec les éleveurs et les bergers, suivi d’une grillades d’agneau à la plancha (sous forme de burger) et de vins d’un producteur Diois.

Les chiens ne sont pas admis. Réservation obligatoire. 2 itinéraires seront proposés (l’un de 6 km et l’autre de 4,5 km environ).

Venez bien chaussés et prévoyez pull, crèmes solaire, chapeau et une bonne quantité d’eau. Annulation en cas de mauvais temps: vous serez contacté.