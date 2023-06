Grosse soirée du mois : Les Coureurs de Rempar + 1ère partie-Chez Les Zythonautes

Comme chaque mois chez Les Zythonautes, on te propose une soirée un peu plus folle que les autres !!!

Entrée payante: Prévente 6EUR et sur place 8EUR (Plein tarif) 6EUR (Tarif réduit)

Billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/grosse-soiree-du-mois-les…

Première partie : en cours de programmation

Deuxième partie de soirée : Les Coureurs de Rempart

Venu-e-s pour faire pogoter les grands-parents et chialer les keupons, Les Coureurs de Rempart montent sur scène comme sur une barricade. Sous un chapiteau, en festival, dans un squat, ou accoudé.e.s à un comptoir, les quatre comparses chantent la société du côté des opprimés et des mutines. Leur nouvel album « En Cendres… » marque un nouveau chapitre de leur histoire. Ayant affiné son identité musicale, le combo grenoblois (accordéon, guitare, contrebasse et batterie), assène un coup de rap et de rock à la chanson de leur précédent album.

Assoiffé.e.s de scène, Les Coureurs de Rempart lèvent leurs verres et élèvent la voix pour tout.e.s les enragé.e.s !

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !! Sans oublier nos planches de saison!