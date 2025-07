Groumpf à la Guinguette de Aouste sur Sye

Groumpf ; C’est de la folie, des paillettes et de l’insolence. Des compositions décomplexées, où seul le plaisir et l’expérimentation sont arbitres. À l’image des 4 lapins de Beatrix Potter qui se seraient embarqués dans Las Vegas Parano, ces 4 énergumènes plongent et se régénèrent dans leurs influences britpop et Madchester et les propulsent dans le présent. Une énergie incroyable qu’ils partagent avec générosité sur scène, pour nous faire danser, sourire et lâcher prise.