GUARACHA SABROSA -CONCERT SALSA AFRO-CUBAINE

Né dans la partie orientale de l’île, c’est lui qui a donné naissance à la salsa, et ce sont sur des rythmes de « son » que dans le monde entier on danse avec fougue depuis plus d’un siècle en songeant à Cuba.

Avec une énergie festive et tropicale, Guaracha Sabrosa propose un cocktail torride de sones cubanos, mélangés aux rythmes afro-cubains, pour que les corps oscillent et vacillent les uns contre les autres…

Sur la scène de la terrasse à 20h30

Participation libre