Guinguette anniv’ 2 ans

Venez fêter l’anniversaire des 2 ans !
Soirée guinguette avec une cantine participative bio et locale, un atelier d’écriture et une scène ouverte pour l’occasion.
Buvette locale.

Le 13/02/2026 17:00

7 rue Belle Image 26000 Valence

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs