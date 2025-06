Guinguette des éphémères – Boutique d’artisanes

Le collectif d’artisan.e.s vous donne rendez-vous pour une vente éphémère. Découvrez le travail de cinq créatrices et des idées de cadeaux originales et uniques. Faire plaisir tout en soutenant l’artisanat local

@souslesyeuxdejeanne / Bijoux, mobiles décoratifs et tableaux en émaux sur cuivre. Tous les modèles, sont découpés et émaillés à la main et sont des pièces uniques.

www.souslesyeuxdejeanne.fr

@huitcentsgrammes / Poteries, objets utilitaires et décoratifs en grès. Les poteries sont confectionnées avec du grés de St Armand-en-Puisaye et Lorette fabrique elle-même ses émaux.

@mlleaubergine / C’est une jeune marque de maroquinerie en cuir construite autour des différentes valeurs : le fait-main et l’écoconception. Tous les modèles sont des pièces uniques réalisées avec des cuirs issus des stocks dormants des grandes maisons.

www.mlleaubergine.fr

@chatounes / Découvrez l’univers de savons soins & cosmétiques naturels faits main par l’artisane-savonnière Chatounes. Un brin félin, beaucoup d’audace! La nature ne demande que des caresses.

www.chatounes.fr

@surlebalconilyadesfleurs / Envie d’envoyer un mot doux pour les fêtes ? Laura vous propose ses cartes postales, cartes de voeux, et affiches dessinés dans un style floral, végétal, sensible.

www.surlebalconilyadesfleurs.com