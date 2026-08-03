Concert

Guinguette éphémère des Baumes

La Guinguette éphémère des Baumes c’est le rendez-vous annuel sur les hauteurs de Romans.

Guinguette éphémère des Baumes
Le 05/09/2026 19:00

2138 Route des Balmes 26100 Romans-sur-Isère Tél. 06 76 00 93 37

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Payant

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Rejoignez-nous pour une soirée privée inoubliable avec deux groupes live : Les Dissipés & Davy Santiago

Profitez des snacks et de la buvette. Parking gratuit surveillé proche du restaurant Le Tahiti.