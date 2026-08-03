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La Guinguette éphémère des Baumes c’est le rendez-vous annuel sur les hauteurs de Romans.
2138 Route des Balmes 26100 Romans-sur-Isère Tél. 06 76 00 93 37
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