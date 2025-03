Pour cette ultime guinguette « hivernale » avant le retour des guingettes estivales toutes les semaines, on vous invite à venir avec nous autour d’une soirée qui sent bon la douceur, la musique et les surprises !

Au programme :

Concert d’Ode – Une voix, une clarinette, une invitation au voyage entre mélancolie, rock et chanson française. Un univers sonore éphémère à découvrir et savourer !

??? Massages à prix libre – Parce qu’une guinguette détendue, c’est une guinguette réussie !

Buvette d’amour & miam miam bien gourmands – Tout ce qu’il faut pour sustenter corps et âme

Qui dit dernière guinguette hivernale dit… On veut vous voir en folie, en joie, en danse et en câlin collectif (optionnel mais recommandé) !