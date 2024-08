Guinguette Solaia – Concert et SoirÃ©e PoÃ©tique SpÃ©cial Chanson FranÃ§aise

Au rendez-vous, de la poésie, des mots, de la belle musique qui parle de nous et la rencontre de deux auteurs-compositeurs engagés. Manger et boire: buvette, frites, pizza, galettes, buffet froid, glaces et desserts.

Apéro Hyppo-Poétique à 18h: » Le grand retour « , récit de voyage…

Après 1 mois de vadrouille et de poésie dans la vallée du Buëch, à cheval, la Carlo’ Sabot entre au bercail ! Rendez-vous en compagnie des chevaux pour tout vous raconter !!!

Concert: Première partie – Fanch:

Auteur-compositeur rare, indépendant et engageant ! Déjà vingt ans qu’il sillonne les interstices des régions, des villes et campagnes de France pour qui sait tendre l’oreille à ce poète moderne. Pour le découvrir https://fanch.org/ Il a fait la première partie des plus grand(es) !

Accompagné par la douce voix et le son envoûtant du violon de Viviane, ils nous offrent une version en Trio avec des percussions… De quoi danser davantage !!!

Deuxième partie: Filalex : Spectacle » Nuit blanche « … Accompagné par Patrick Fouque au piano, ils offrent à eux deux un étrange spectacle plein d’énergie et de folie, un spectacle drôle et profond, dans la lignée des grands poètes de la chanson française !

Pour venir : Suivez les flèches à partir du rond point de Recoubeau (ou de la sortie de St Romans direction Châtillon) ou tapez » Ecolieu Solaia « .