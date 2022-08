Guinguette tropicale #7 – CHU CHI CHA + Make Me a Man + Dj Antü

MERCREDI 17 AOÛT : CHU-CHI-CHA +MakeMeAMan+ DJ Antü

17h Jeux et espace artistique pour tou.te.s

19h Spectacle Cirque / théâtre physique MAKE ME A MAN d’Alberto Martinez

20h Concert CHU-CHI-CHA / Cumbia Electro Romantique

22h Dj Antü – Afro Cumbia Tropical Bass

>>> CHU-CHI-CHA / Cumbia électro romantique

Chu Chi Cha est un duo Franco-Chilien qui débarque à Marseille en plein confinement 2020, tout deux instrumentistes et chanteurs d’origine. L’esprit apocalyptique dans lequel se trouve le monde à ce moment-là les poussent à explorer leur limite et s’aventurer vers le son frénétique des machines électroniques. Ils créent un duo puissant qui mélange le son de la cumbia avec celui de la musique électro. Les rythmes envoutants du son latino colorés par les voix et les mélodies de l’accordéon et du violon viennent se glisser dans l’atmosphère explosive des boîtes à rythme. Résultat de la Cumbia électro acoustique à découvrir sans modération.

Lolita Ponce : Violon, percussions, voix, boîtes à rythme.

David Santis : Accordéon, voix, boîtes à rythme

>>> MAKE ME A MAN par Alberto Martinez

Un être mystérieux dans une première approche, souhaite dénouer avec générosité une parole intime et sincère sur son propre statut d’identité, inspiré d’un monde post révolutionnaire féministe. Elle, il ou iel ? Déstabilise l’image préétabli par la norme, par une étrange authenticité, par une présence hors cadre, par un corps politiquement hybride, Sa démarche déstabilise la perception dans le genre.

Son allure nous invite à questionner le conditionnement du genre, iel nous provoquera avec l’image préétabli de l’homme virile.

Le mâle qui fait mal… la chute, la fragilité et l’acceptation comme point de rupture de ce grand fardeau et donc exalter les valeurs de la virilité en tant la mailleur qualité de l’être humain et pas que de l’homme. Dans la perspective de déceler la voie de la complémentarité plus que binaire et ainsi donner naissance à…

Un nouvel ÊTRE » Androgy-nous »

>>> DJ Antü

Originaire du Chili, DJ Antü amène avec lui les échos des scènes alternatives de Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Lima… Son travail se nourrit des traditions musicales de tout un continent, héritées des peuples andins et amazoniens, des esclaves arrachés à l’Afrique, et de cinq siècles d’influences ibériques. De quoi vous remuer intégralement et enflammer vos nuits !