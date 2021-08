La Guinguette Tropicale se déplace à Die pour 3 jours consécutifs de folie !

Au programme : Yoga, Danse, cantine populaire, sieste sonore, théâtre et concert ! 4 actes limités à 49 personnes chacun

!! PLACES LIMITÉES !! (prends ton masque) RÉSERVATION OBLIGATOIRE

>> https://www.billetweb.fr/guinguette-tropicale

ACTE I – RÉVEIL TON CORPS

> Séance de Yoga / étirements avec Fanette Choulier

Prend ton mat de yoga !

> Atelier Danse Libre avec Daniela Gonzalez (Chili)

— Prix libre et conscient —

ACTE II – MIAMIAM DODO

à partir de 12h – 16h

> Cantine populaire : nous vous concoctons une assiette végétarienne avec des produits bons, locaux, (presque tous bio) et inspiré des cuisines du monde

> Sieste Sonore

DJ Antü aux platines et Maestro Pepoyin de Valparaiso, Chili avec sa guitare du Pacifique… vous digèrent tout en douceur.

Profitez de l’herbe, des hamacs pour un petit somme des familles ! Prenez vos doudous.

— Assiette + Sieste sonore 8EUR —

ACTE III – LE GOÛTER DU SPECTACLE

16h-18h

On change d’ambiance avec un spectacle de la Compagnie Burdin Rhode : « Une bombe dans un ruban de soie – La vie tumultueuse de Frida Kahlo »

Venez découvrir leur superbe « Théâtre à Manivelle »

Spectacle tout public, mêlant conte, anecdotes, jeu, théâtre d’objets, chansons et musique « in vivo ».

— Spectacle + Goûter : 10 EUR —

ACTE IV – CONCERT TROPICOoOoOoOL

18h30-21h30

> Le trio lyonnais KALLE ZUMBAO va te faire bouger ton corps ! Ambiance Cumbia tropicale de l’Amazonie oué

> Cantine populaire : assiette végétarienne Mapuche ça s’appelle le CHARQUIKAN !

— Concert + Repas : 12EUR —

Buvette : biere artisanale / jus de pomme bio / ponche fruité tropical