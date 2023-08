Hall of…MIC : scène ouverte

Entrée libre

Pas d’inscription. Possibilité de venir avec ses prod’

Bar et restauration sur place

***********************************

Les Hall of… sont les nouveaux rendez-vous en after-work dans le famous hall de la Cité de la Musique.

Six rendez-vous gratuit ce trimestre pour jouer, découvrir des groupes et se retrouver !

Tous les Hall of : https://www.lacordo.com/agenda

***********************************

En raison de travaux aux abords de La Cordo, les places de parking sont réduites, privilégiez le co-voiturage et partez en avance.