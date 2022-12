Halles Gourmandes La Deuxième Edition

Vous pourrez passer du temps entre amis, en famille autour d’un petit verre. Nos artisans de bouche égayeront vos papilles avec des produits gourmands à consommer sur place ou à emporter…

» La maison des Bruyère » vous proposera son foie gras et son saumon gravelax

» La rôtisserie gourmande » s’occupera des fruits mers

» L’auberge saint Eusebe » vous fera déguster ses burgers et ses ravioles

» La boulangerie Vincent » clôtura votre repas avec ses déserts.

Les chapiteaux et les manges debout seront installés sur la place de l’Europe (centre village à côté de la maison des associations)

Les ZIGOTTOS maquilleront vos enfants et organisent leur marché de NÖEL. EDGAR assura le show musical.