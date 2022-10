Halloween à la Petite Gare

Dans une ambiance décontracté petits et grands pourront profiter de spectacles, musique, contes, maquillages…

18h – 18h45 : Spectacle de marionnette proposé par la Cie Karren

À partir de 19h : Contes d’Halloween avec Marie-Cécile Pouliquen : plusieurs histoires à chaire de poule vous feront voyager au fil de la soirée, au gré des attroupements.

Déambulation magique avec Didier le magicien et ses prestidigitations « Entremets Magic »

À partir de 19h15 – Repas et Apéro musical HALLOWEEN PARTY

Stand de maquillage avec Alix, Découverte de la maison chauve souris avec Fanny et Christophe, Cabane de la sorcière Lachouque, Énigmes avec Catherine et encore des contes d’Halloween avec Marie-Cécile.