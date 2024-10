Halloween aux terrasses de Maubec

Alors sortez vos déguisements les plus effrayants et vos citrouilles !

La liste des adresses participantes sera mise au fur et à mesure, repérez aussi les affiches !

Si vous désirez participer en tant que donateur de bonbons, imprimez l’affiche disponible en couleur ou en noir et blanc, à coller devant chez vous. Si vous n’avez pas de quoi imprimer laissez votre adresse, nous vous déposerons une affiche dans votre boîte.

Evènement organisé par Emma Cugerone, Manon Levy et Anthony Moulins.