Vous cherchez une activité fun et effrayante pour vos enfants ?
Faites plaisir à vos petits monstres et réservez dès maintenant !
Halloween avec Lauralex (7-12 ans) chez Cour & Jar Production
Venez fêter Halloween avec Lauralex
Chez Jar production !
Halloween pour vos enfants de 7 à 12 ans !
– 2 heures de fun et de frissons
– Goûter et boissons
– Chorégraphie et jeux
– Costume obligatoire
18 Chemin du Mûrier 26540 Mours-Saint-Eusèbe Tél. 06 89 15 92 42
