Aidez la sorcière et le fantôme de Genas à veiller sur leur nouveau-né Chenapan (escape game familial et gratuit),
Assistez à une conférence sur les sorcières au Moyen Âge (2 EUR) par Caroline Perrenot. (Horaire qui reste à définir)
Découvrez les stands de producteurs et créateurs locaux, la boutique du Manoir et vous pourrez acheter vos fleurs pour la Toussaint.
Visitez l’exposition de la chapelle » L’ÂM-OR pour être en vie « , un voyage intérieur (2 EUR), par Nadège Buissière-Paccard (horaire qui reste à définir)
Et profitez simplement d’un bon moment autour d’une boisson, d’un hot-dog, de frites ou de crêpes !
Halloween revient au Manoir de Genas
Halloween revient au Manoir de Genas !
Plongez dans une ambiance magique et familiale au coeur du manoir, entièrement décoré pour l’occasion.
Et si vous souhaitez, venez déguisés !
110 route de Genas 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 06 22 14 18 12
Aidez la sorcière et le fantôme de Genas à veiller sur leur nouveau-né Chenapan (escape game familial et gratuit),