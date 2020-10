Halloween Skatepark Contest

Au programme:

14H – 15H Inscriptions (gratuit) / Trainings

15h – 17H Contest (moins de 13 ans, plus de 13 ans et filles)

Qualifications JAM

Finale JAM

Podium et meilleur déguisement

17H – 18H30 OLLIE CONTEST

Ollie hauteur (record: 80cm)

Ollie longueur (record: 4m40)

Dj set: Dj Little Tune

SKATEPARK ACCESSIBLE EXCLUSIVEMENT AUX INSCRITS

Buvette sur place

Sponsorisée par Ville de Crest, SKATEDELUXE, Rough Club, Globe, Freegun