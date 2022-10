Le spectacle

Hamaika neke, hamaika indar.

Il arrive que ce qui frémissait dans l’obscurité d’un musée, refasse bientôt irruption et brille.

Hamaika, « onze » en euskera (langue basque), s’utilise aussi comme adverbe indéfini dans le sens de » beaucoup « .

La pièce marque une rupture et met l’accent sur 11 années de trajectoire créative. Toute en souplesse, elle place l’accent sur la différence, le genre et la liberté.

Le travail chorégraphique y est puissant, cependant son langage requiert un regard expert, que toi seul(e) peut apporter.

La compagnie

Cielo rasO est une compagnie fondée par le chorégraphe et danseur Igor Calonge en 2010 au Pays Basque. Elle utilise la tradition, la force du corps, la résistance, la lutte primitive, la symbologie et la poésie, pour proposer un nouveau langage physique et une issue risquée.

Cielo rasO est de plus en plus reconnu sur la scène nationale. 18 créations valorisent l’intensité du travail. Ses productions ont visité la France, l’Italie, la Pologne, le Brésil, le Mexique, l’Argentine, le Panama, le Paraguay et la Finlande.

> Danse contemporaine

> Tout public / Durée : 1h

> Cie Cielo rasO / Chorégraphie et direction : Igor Calonge / Interprètes : Ainhoa Usandizaga, Emma Riba, David Candela y Joan Ferré.