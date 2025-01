Hamlet en 30 minutes

: la dérision mais tout en préservant l’essence de la pièce avec de vrais morceaux de Shakespeare dedans.

Garder l’essence de l’oeuvre tout en y injectant la légèreté d’une bulle de savon. 4 comédiens, 3 HAMLET et 1 narrateur s’accordent pour réinventer le théâtre en faisant surgir de ce drame une comédie ATYPIQUE.

Vif succès, cette pièce a fait les beaux jours du festival d’AVIGNON et a tourné dans tous les plus grands festivals de rue, et même à l’international sur des places prestigieuses telles que St Petersburgh et Londres ! En bref, HAMLET c’est 70 minutes de bonheur et de rire !

Imaginé par Luc Miglietta

Avec dans les rôles d’Hamlet : Estelle Sabatier en alternance avec Laurence Vigné, Emmanuel Valeur, Philippe Van Den Bergh en alternance avec Jacques Bruckman, et dans le rôle d’Horatio : Luc Miglietta

Costume : Sandra Alati

Chanson du monologue existentiel : David Rigal

JAUGE LIMITÉE ? RÉSERVATION CONSEILLÉE