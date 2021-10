Hamlet Manipulé(e) d’après William Shakespeare

Le spectre hante les consciences, en particulier celle d’Hamlet. Interprété par Jean Sclavis, le spectre est ici le manipulateur principal, au sens propre, des personnages/marionnettes, comme au sens figuré, du personnage d’Hamlet qui sera joué par…une comédienne.

En effet, Jean Sclavis choisit de creuser une hypothèse étayée par de nombreuses analyses psychanalytiques, qui parient sur la féminité ou la bisexualité d’Hamlet. Ce parti pris apporte un éclairage nouveau sur le couple que forment Hamlet et Horatio, et expliquerait également l’attitude d’Hamlet envers Ophélie.

C’est donc un regard nouveau sur cette oeuvre monumentale que livre ici l’une des compagnies les plus emblématiques de l’art de la marionnette en France, enfin de retour dans ses terres natales montiliennes.

Par la Compagnie Émilie Valantin

Adaptation et mise en scène de Jean Sclavis

traduction de Jean-Michel Déprats

Scénographie de Jean Sclavis

Marionnettes d’Émilie Valantin & François Morinière

Composition musicale de Rémy Deck

Création lumières de Gilles Richard

Avec Claire Harrison Bullett et Jean Sclavis