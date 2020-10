« Hamlet Requiem »

Cyril Cotinaut, metteur en scène, comédien et enseignant a créé le TAC Théâtre en 2007.

En 2018, Irina Brook, directrice du Théâtre National de Nice, a passé commande à Cyril Cotinaut, alors artiste accompagné du Théâtre National de Nice, d’un Hamlet pour le festival SHAKE NICE ! . Vous découvrirez une étape de travail de cette création qui verra le jour quelques semaines après la venue de la compagnie en résidence au sein du Centre Dramatique des Villages.

Le spectacle

Autour d’une grande table de banquet (pour des noces ? des funérailles ? C’est vrai que les deux ont suivi de près… ) face à un grand miroir qui reflète la scène et la salle, quatre acteurs – deux hommes, deux femmes – reconstruisent en public l’histoire du Prince du Danemark. Dans leur désir de comprendre ce qui a animé Hamlet, ils questionnent et incarnent sa figure. In-Carne, dans la chair. Dans leur chair et par leur voix, ils donnent (un) corps à Hamlet et composent son Requiem.

Production TAC.Théâtre

D’après Hamlet de William Shakespeare

Adaptation, traduction, mise en scène : Cyril Cotinaut

Assisté de : Emmanuel Pestre

Construction du décor : Ateliers du Théâtre National de Nice-CDN Nice Côte d’Azur

Avec : Thomas rousselot, David Scattolin (en alternance avec Stephen Tordo),

Rachel Verdonck et Cyrielle Voguet

Coproduction: Théâtre National de Nice – CDN de Nice Côte d’Azur, La Garance – Scène Nationale de Cavaillon, Centre Dramatique des Villages du Vaucluse

Aide à la création : DRAC PACA / SPEDIDAM (en cours) / Région Sud (en cours)

Soutiens : Dispositif La Fabrique Mimont – Cannes / La Bourse du Travail – Avignon /

Théâtre des Halles – Avignon