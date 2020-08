FAUNE ACOUSTIQUE

Musique de chambre, a? tambour et a? air, interpre?te?e par quatre virtuoses ayant de?die? leur carrie?re a? perpe?tuer la me?moire de l’illustre compositeur slove?no-berbe?re The?odore Paolo Abrahamovitch. Notre quatuor a? vent gardiste vous propose un recueil de pie?ces intitule? » Sur les traces d’Abrahamovitch « , interpre?te? avec un certain panache qui le rend non seulement fide?le a? la vision du compositeur susnomme?, mais e?galement accessible a? un public non initie?.