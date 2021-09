La HARD SIDE#3 fait aussi partie des évènements annulés l’année dernière à cause du covid. C’est donc avec impatience que nous vous attendons pour cette soirée dédiée aux sons plus durs, dark… Amoureux de TRANCE, DRUM’N’BASS, TECHNO INDUSTRIELLE & VJING

AU PROGRAMME :

? INDUSTRIAL TECHNO // DRUM’N’BASS // DARK PSYTRANCE

? 4 ARTISTES (dj’s / vj)

? PERFORMANCE VISUELLE

? REPORT PHOTOS / VIDEOS BY COOA

? STAND PREVENTION

? GOOD VIBES

? ISTIGKEIT (Istigkeit rec. / 23:59) – Lyon

? COM. NET (Karma KuSala) – Montpellier

? DJU (Lab’Elles) – Crest 26

? VJ PHILIPPE ESTIENNE (Lab’Elles) – Valence 26

? Avant 23h : 7EUR pour tous

?Après 23h et préventes :

…..Plein Tarif: 10EUR

…..Tarif Réduit: 8EUR (-18ans, Lycéens, Etudiants, Adhérents du Mistral Palace : sur présentation d’un justificatif)

? BAR COOL PRICES

? CB au Bar, mais pas à la billetterie !

