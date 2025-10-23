Imaginez : 1982, pendant que Jean-Jacques Goldman chante à la ratio Il suffira d’un signe, un éminent scientifique français, le professeur Braoult, décide de ramener à la vie un homme congelé dans un glaçon au pôle Nord… depuis 1912 ! Afin de ne pas le perturber, la descendance de l’hiberné se retrouve projetée au début du XXème siècle, au grand désarroi de Tartas, bourgeois maladroit et drôle malgré lui, désormais exproprié de la demeure de sa femme. Au coeur de ces quiproquos anachroniques, cette comédie légère vous fera passer 1h30 rafraichissante.
Hibernatus
Les compagnons de la Pierre Blanche, troupe de théâtre Tricastine, ont trouvé cette fois-ci l’inspiration chez Jean Bernard-Luc avec sa pièce Hibernatus.
