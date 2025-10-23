C’est un voyage dans le temps architectural que la conférence propose à travers les époques et les civilisations. Une architecture toujours plus belle, parfois mystérieuse et pour laquelle les hommes ont développé les techniques les plus audacieuses. L’architecture de la Préhistoire, les pyramides égyptiennes, les temples grecs dévoileront leurs secrets. La conférence s’attachera à suivre le lien de filiation entre ces architectures, les styles et les monuments de la Rome antique, les bâtisseurs des cathédrales, les architectes de la Renaissance. Sans oublier bien sûr les dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième siècle. Un clin sera effectué pour le début du vingtièm. Une belle occasion de faire le tour du monde de l’architecture.
Histoire de l’architecture
La conférence présentera un panorama de l’histoire de l’architecture de la Préhistoire jusqu’au début du vingtième siècle. Présentée par Isabelle Gonon. Avec un diaporama.
Salle baron Salamon (salle annexe de la mairie) 26230 Grignan Tél. 06 78 90 75 71