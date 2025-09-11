Histoire et histoires de Saint Barthélemy de Vals

Venez découvrir l’Histoire de la commune de St Barthélemy de Vals ainsi que les anecdotes et faits divers du village au 19e siècle.

Histoire et histoires de Saint Barthélemy de Vals
du 11/10/2025 10:00 au 12/10/2025 18:00
Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs