Nous vous proposons des ateliers artistiques, de créations végétales, de fabrication de décorations de fête, de bricolage, de découvrir un univers féérique, une parade de mascottes,Le tout dans une ambiance conviviale avec un grand goûter et une soupe magique et une ambiance musicale assurée par le groupe Christmas Street.
Cette belle journée se terminera par le spectacle » A la grâce du feu » à partir de 17h30.
Hiver enchanté
Venez en famille ou entre amis partager un évènement magique, festif et plein de surprises.
20 avenue de l'Yser 26000 Valence Tél. 04 75 79 15 37
