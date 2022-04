HK – Grand Bal Populaire du 1er mai

HK nous offre un grand bal populaire pour célébrer le 1er mai, à Die! Après avoir défilé le matin, ou pas, venez pique niquer sur les grandes tables installées place du marché et profiter d’un concert d’HK (au chapeau :-)). Cet évènement est organisé grâce à la Mairie de Die, l’association Endorphine, le Théâtre Les Aires et l’épicerie des poètes.

Amenez vos gobelets pour le Bar, amenez enfants et grands parents et laissez vos animaux à la maison dès que possible!

Attention impossible d’accéder à la place en voiture. Privilégiez vélos et gambettes. Merci