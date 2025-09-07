Concert, Spectacle

« Hommage à Tchaïkovsky » – Festival Page Blanche

Au vu du succès rencontré en 2023-2024, le Festival Page Blanche est heureux de vous présenter sa 3e édition ! Il s’adresse à tous, familiers des concerts classiques ou non et propose à un très large public l’occasion d’entendre des artistes d’exception.

Le 12/10/2025 17:00

Rue de la Résistance 26110 Nyons Tél. 04 75 26 10 35

Payant

Piotr Ilitch Tchaïkovsky, grand représentant de la musique romantique russe, sera la star de cette soirée !
Réveillez votre âme d’enfant en redécouvrant le célèbre ballet Casse-Noisette dans une version inédite spécialement conçue par le Page Blanche Quartet.
En introduction à ce concert, nous vous proposons le 2e quatuor d’Anton Arensky, que le jeune compositeur dédie à la mémoire de son maître Tchaïkovsky.
Une oeuvre saisissante à découvrir absolument !

Quatuor à cordes Page Blanche Quartet : 4 jeunes musiciens virtuoses de l’Orchestre de Paris aussi passionnés que talentueux
-Joseph André, violon
-Flore-Anne Brosseau, alto
-Paul-Marie Kuzma, violoncelle
-Ulysse Vigreux , contrebasse

Durée de la soirée pause comprise : 1h30 environ.
A l’issue du concert, le public est convié à rejoindre les musiciens pour un chaleureux moment d’échange.

Cette année, 2 programmes différents seront donnés dans divers lieux de notre belle région : Buisson, Nyons, Valréas, La Garde-Adhémar et Bouchet pour un total de 6 concerts.