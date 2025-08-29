En introduction à ce concert, nous vous proposons le 2e quatuor d’Anton Arensky, que le jeune compositeur dédie à la mémoire de son maître Tchaïkovski. Une oeuvre saisissante à découvrir absolument !
Durée de la soirée (avec pause) : 1h30 environ
Le quatuor à cordes Page Blanche Quartet est formé de quatre jeunes musiciens virtuoses de l’Orchestre de Paris, aussi passionnés que talentueux :Joseph André, Violon – Flore-Anne Brosseau, Alto – Paul-Marie Kuzma, Violoncelle – Ulysse Vigreux, Contrebasse.
Hommage à Tchaïkovsky
Piotr Ilitch Tchaïkovski, grand représentant de la musique romantique russe, sera la star de cette soirée ! Réveillez votre âme d’enfant en redécouvrant le célèbre ballet Casse-Noisette dans une version inédite conçue par le Page Blanche Quartet.
Place de la Mairie 26790 Bouchet Tél. 04 75 26 10 35
