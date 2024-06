Comme chaque année, retrouvez le temps d’une journée toutes les personnes et les sujets qui font l’antenne du 99.2 FM : des animatrices et animateurs bavard-es, des djs, musiciens et musiciennes talentueux-ses, des bénévoles passionné-es, des habitant-es investi-es, des artisans et artisanes aux savoir-faire à découvrir ! Au programme donc : concerts, dj sets, marché des artisans, créateurs, buvette et restauration

Au programme :

– des émissions de radio en direct

– des siestes sonores, de 15h à 17h avec les sonorités électros ambiantes et folk

– des DJ sets, de 17h à 19h avec des djs de Radio Méga !

– des concerts, de 19h30 à 23h avec des artistes découvertes, locaux et émergents !

– un marché de disquaires & d’artisans

– une buvette et une petite restauration sur place

– le retour d’une fresque géante pour découvrir l’animal totem de cette année !