Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association Les Bonnes Adresses de Grignan vous invite à sa Fête d’Automne – Hors les Murs les 20 et 21 septembre de 11h00 à 19h00. Animation musicale, visites guidées « Grignan au fil du temps et de ses ruelles », stand de maquillage pour enfants et bonnes affaires auprès des commerçants.
Hors les Murs – Fête de l’Automne
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association Les Bonnes Adresses de Grignan vous invite à sa Fête d’Automne – Hors les Murs les 20 et 21 septembre de 11h00 à 19h00.