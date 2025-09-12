Hors Lits #2 – Spectacles chez l’habitant à Crest

Les Hors-Lits sont des spectacles pour adultes, accessibles aux enfants. Départ du parcours en centre ville.

Les RDV et infos communiquées quelques jours avant. Performances chez des particuliers, le public sera assis par terre ou debout. Déplacements entre les performances à pied.

Alice Barbosa – Compagnie BrutaFlorDidon · J’ai mes propres flammes – théâtreAlice est une comédienne à qui on confie le rôle de Didon, héroïne mythologique (trop peu) connue pour avoir fondé Carthage et surtout passionnément aimé Énée. Elle entame alors une sorte de conférence où elle mêle, avec humour et auto-dérision, sa vie à celle de cette amoureuse abandonnée.

David Chevallier – Cie Brute FicelleDernier Cri (tenace et répété) – concert de marionnettesDernier cri, c’est au seuil de l’extinction, juste avant la fin ou juste après, trois êtres sous le fil du coupe-court viennent jouer leur ultime chahut, lâcher un coup de gueule et tant pis s’il est déjà trop tard. Un concert pour trois marionnettes et un larbin. « Rien ne sert que quelques fils pour rendre vie à ce qui s’éteint »

Vincent Hickman : Lames chantantes et histoires à respirer – Musique et conteLa vibration des lames de la mbira du Zimbabwe, instrument ancestral du peuple shona, m’accompagne depuis plus de 20 ans. Musique de transe à ses origines, elle invite au rêve, au voyage et à vous mettre en musique quelques histoires pleines de vie !

Valentin & RomainMusique en équilibre – violon et contrebasse acrobatiquePrendre de la hauteur… musicalement, vocalement ou physiquement ? Des équilibres aux déséquilibres en musique avec deux musiciens qui s »amusent de leurs différences et jouent de la gravité.