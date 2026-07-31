Concert

Hub Live Club au Mistral Palace

On se retrouve pour un Hub Live Club !

Hub Live Club au Mistral Palace
Le 30/10/2026 21:00

12 rue Pasteur 26000 Valence

Site internet
Payant

Proposé par CEM 26, en partenariat avec Radio Mega & Radio St-Ferréol

Plateau radio en direct FM (21h-22h)

SOLARYTHM (Hypnotic Techno, Aouste-Sur-Sye)

CALLING MARIAN (Techno/Trance/Acid, Crest)

DELPHINE LAFRANGE (Techno, Lyon)