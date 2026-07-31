Hub Live Club au Mistral Palace

Proposé par CEM 26, en partenariat avec Radio Mega & Radio St-Ferréol
Plateau radio en direct FM (21h-22h)
SOLARYTHM (Hypnotic Techno, Aouste-Sur-Sye)
CALLING MARIAN (Techno/Trance/Acid, Crest)
DELPHINE LAFRANGE (Techno, Lyon)
On se retrouve pour un Hub Live Club !
12 rue Pasteur 26000 Valence
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