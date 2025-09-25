Humour : Alice Lombard dans « Karaoké »

Alice vous le dira elle-même : elle en fait trop. Elle fait trop de blagues, elle parle trop fort, s’énerve trop vite, pleure tout le temps.

Le 23/10/2025 20:30

Quai Thannaron 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 42 96 65

Durant une heure, elle interroge et s’amuse de ses propres contradictions : pourquoi en faire trop quand on ne se sent pas assez ?Pourquoi juger les autres quand on veut se faire accepter ? Comment faire quand n’est pas une bonne féministe ? Comment devenir parent quand on a encore l’impression d’être un enfant ? Pourquoi monter sur scène quand on a peur du regard des autres ?

Avec son énergie solaire, ses mimiques et son sens de la punchline, Alice Lombard vous présente un premier spectacle drôle, tendre et sincère.