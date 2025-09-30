A l’image d’un Michel Courtemanche, Mr Bean ou d’un Jim Carrey, Quentin Vana excelle dans le comique visuel. Son style associe le mime, l’acrobatie, le bruitage et le clown grâce à un langage corporel maîtrisé à la perfection où sa tronche élastique et son corps désarticulé parlent à sa place.
Humour et mime : Quentin Vana dans « Tout va bien… »
» Tout Va bien » est un spectacle international et tout public de mime et d’humour visuel moderne comme on en fait peu !
