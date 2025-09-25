Humour : Fabienne Alabret dans « Épanouies »

Fabienne Alabret, quinqua pétillante, a troqué ses comex et ses présentations PowerPoint pour l’écriture, l’humour et la scène. Fabienne est une « sketcheuse », fan des personnages déjantés et des situations insolites.

« Épanouies », ce sont des moments de vie, des portraits de femmes, un brin déjantées, détonantes et touchantes : Jackie l’étincelle ex- DRH devenue catcheuse, Marie Chantal auto- entrepreneuse reconvertie en rappeuse, Véronique caissière métamorphosée en Tai’chieuse, Colette Minou ex-psychiatre…

Elles ont toutes croisé la route de Paolo Loche, coach de vie, « dealer » de développement personnel made in Brazil ! Il y a un avant et un après Paolo Loche ! Enfin, les voies de l’épanouissement ne vous seront plus impénétrables !

Ps 1: Ce spectacle peut sérieusement provoquer l’envie de tout plaquer et de rencontrer Paolo Loche.

Ps 2: L’artiste décline toute responsabilité en cas de démission spontanée, de consommation excessive de son CPF ou de départ imminent vers le Cantal !