Fanny aimerait trouver sa voie mais c’est pas gagné !
Grandir à la campagne avec un père tiraillé entre sa passion pour la chasse et son incorrigible romantisme, ne l’aide pas.
Alors Fanny tâtonne, essaye, expérimente avec fougue et candeur, et ce, malgré l’éternelle inquiétude de ses parents : « mais que vont dire les voisins ? »
Humour : Fanny Simon dans « Mais que vont dire les voisins ? »
Ce one woman show nous parle du regard de l’autre, de l’impact qu’il peut avoir sur nos vies… Pour Fanny, cela donne naissance à une série de personnages fantasques, agaçants et pour certains attachants.
Quai Thannaron 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 42 96 65
Fanny aimerait trouver sa voie mais c’est pas gagné !