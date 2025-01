Après avoir été quitté, avoir abandonné son chien, perdu son emploi et son meilleur ami, tué son voisin, s’être fait voler sa voiture, comment Florent va-t-il s’en sortir ?

C’est l’histoire d’un homme, fan de Céline Dion, accro à « The Walking Dead », diplômé d’une école de commerce à Lyon côté Saône, chaussettes et cravates jaunes, prêt à tout pour changer sa vie et devenir ce qu’il a toujours rêvé d’être : The King of the World