Mêlant stand-up, sketchs et chansons, elle vous invite dans son conte de fées barré à rire du défi d’être adulte, sans oublier ses rêves de jeunesse.

Pendant une heure explosive, rencontrez ses personnages excentriques : de l’adolescente reine des boums à l’amie toxique, sans oublier son alter ego fan de Disney et de taser. Avec autodérision, elle brise les clichés sur les enfants rois, raconte ses rêves de pop star et rit des aléas d’une vie d’adulte pas comme les autres… mais nous on l’aime, c’est pas de sa faute…

Un spectacle pétillant qui réveillera votre enfant intérieur !

« Un feu d’artifice sur scène ! » – 20 Minutes TV

« Hilarante » – Voici

« Bravo Hindé… ou Hindeux ? » – Mary Poppers, sa marraine la fée du show biz