Humour : Isabelle Dhume dans « Un pas de côté ? »

Vous est-il déjà arrivé de douter en vous lançant dans un projet qui vous fait rêver, ce moment où l’on se demande si l’on est sur le bon chemin ?

Dans Un Pas de Côté, Isabelle Dhume, fondatrice de Milemil, vous embarque dans un voyage inspirant et rempli d’humour à travers sa décennie d’entrepreneuriat.

Avec sincérité et autodérision, elle partage ses expériences, ses succès, ses doutes…

Oser, persévérer, célébrer : et si le chemin vers vos rêves n’était pas aussi linéaire qu’on l’imagine ? À travers des anecdotes drôles et touchantes, Isabelle vous invite à prendre du recul, à rire de vos propres hésitations et à vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer.

Alors, êtes-vous prêt à faire, vous aussi, un pas de côté ?