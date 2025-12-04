Humour : Isabelle Dhume dans « Un pas de côté ? »

Vous est-il déjà arrivé de douter en vous lançant dans un projet qui vous fait rêver, ce moment où l’on se demande si l’on est sur le bon chemin ?

Le 29/01/2026 20:30

11 quai Thannaron 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 06 10 78 56 36

Contacter par mail Site internet
Payant

Dans Un Pas de Côté, Isabelle Dhume, fondatrice de Milemil, vous embarque dans un voyage inspirant et rempli d’humour à travers sa décennie d’entrepreneuriat.

Avec sincérité et autodérision, elle partage ses expériences, ses succès, ses doutes…

Oser, persévérer, célébrer : et si le chemin vers vos rêves n’était pas aussi linéaire qu’on l’imagine ? À travers des anecdotes drôles et touchantes, Isabelle vous invite à prendre du recul, à rire de vos propres hésitations et à vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer.

Alors, êtes-vous prêt à faire, vous aussi, un pas de côté ?