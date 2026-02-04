Jean-François Balerdi, enfant caché de Devos, de Desproges et de Morel, clone de Bourvil est un » Un incroyable acrobate de la langue française » qui joue avec les mots pour rire de nos maux.
Clown et poète, les pieds sur terre et l’épithète dans les étoiles, il nous prend par l’humain et, d’une plume légère, nous entraîne dans son univers unique, en un tourbillon enivrant.
Un formidable feu d’artifice, bouleversant de poésie et de profondeur qui nous fait un bien fou.
Un spectacle revigorant, des textes riches, une énergie folle, un bonheur partagé…bref, un festival à lui tout seul.
Humour : Jean-François Balerdi – Le festival du quai
Venez nombreux pour découvrir ou redécouvrir Jean-François Balerdi dans son spectacle « L’heureux tour » à l’occasion du festival du quai !
Avenue de Valence 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 71 83 88
